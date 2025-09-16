Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:39 AM IST

    ഫഹാഹീൽ ഇസ്‌ലാഹീ മദ്റസ ഓറിയന്റേഷൻ ഡേ

    ഫഹാഹീൽ ഇസ്‌ലാഹീ മദ്റസ ഓറിയന്റേഷൻ ഡേ
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘അ​ൽ​ബി​ദാ​യ’ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും സെ​ന്റ​ർ ദാ​ഇ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ലി ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ലം കാ​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പു​തു​താ​യി മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ന്ന​സീ​ർ മം​ഗ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfFahaheel Islahi MadrasaOrientation day
