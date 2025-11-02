Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    2 Nov 2025 12:44 PM IST
    2 Nov 2025 12:44 PM IST

    അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്തം; കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ച​രി​ത്രനേ​ട്ടം -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്

    അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്തം; കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ച​രി​ത്രനേ​ട്ടം -ക​ല കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ മു​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ളം മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം കൂ​ടി കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ക​ല കു​വൈ​ത്ത്.

    ഈ ​ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന പ​ദ​വി​യോ​ടൊ​പ്പം ലോ​ക​ത്ത് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു കേ​ര​ളം.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത, റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​റ്റ​വും അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​രെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് അ​തി ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​ദ്ധ​തി. ഇ​ത് വ​ഴി 64,006 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​രാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക കേ​ര​ളം ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി പു​തി​യ ച​രി​ത്രം ര​ചി​ച്ച​താ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

