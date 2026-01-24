Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    24 Jan 2026 1:55 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 1:55 PM IST

    കൊ​ടും ത​ണു​പ്പ്, മ​ഴ; പ​ല​യി​ട​ത്തും താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യ​ത്തി​ന് താ​ഴെ

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    കൊ​ടും ത​ണു​പ്പ്, മ​ഴ; പ​ല​യി​ട​ത്തും താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യ​ത്തി​ന് താ​ഴെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ൽ വി​റ​ച്ച് രാ​ജ്യം. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ശ​ക്തി​കൂ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​രു​ഭൂ​മി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​വ്ര ത​ണു​പ്പാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് ഉ​യ​ർ​ന്ന വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശു​ന്ന​തും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ശ​ക്തി​കൂ​ട്ടു​ന്നു.



    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ സൗ​ദി അ​തി​ർ​ത്തി​ക്കും ബൗ​ബി​യാ​ൻ ദ്വീ​പി​നും സ​മീ​പ​മു​ള്ള സാ​ൽ​മി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല -3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ൽ​മി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല -8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​ഖി അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ അ​ബ്ദ​ലി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ താ​പ​നി​ല -1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി താ​ഴ്ന്നു. സാ​ൽ​മി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ണീ​ഷി​ൽ പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ഹ​മ്മ​ദി​യി​ലും ജു​ലൈ​യ​യി​ലും ര​ണ്ടു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ഫൈ​ല​ക്ക​യി​ൽ മൂ​ന്നു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ആ​യി താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 15-21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 5-11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ എ​ത്തി. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ആ​കാ​ശം മോ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​കു​ക​യും വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ പെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​താ​കും. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി ഉ​യ​ര​ും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​റ്റ് തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യും ചി​ല​പ്പോ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും ക​ട​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഏ​ഴ് അ​ടി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

