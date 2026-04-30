Madhyamam
    Kuwait
    date_range 30 April 2026 9:17 AM IST
    date_range 30 April 2026 9:17 AM IST

    വ്യാപക സുരക്ഷപരിശോധന

    15,000ത്തിലധികം ഗതാഗത ലംഘനങ്ങൾ, 396 അറസ്റ്റ്
    വ്യാപക സുരക്ഷപരിശോധന
    സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസഥർ പരിശോധനയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് വ്യാപക സുരക്ഷപരിശോധന. ഏപ്രിൽ 20 നും 26 നും ഇടയിൽ രാജ്യവ്യാപക പരിശോധനയിൽ 15,000 ത്തിലധികം ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി.

    താമസ, സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച 396 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 15,088 ട്രാഫിക് ക്വട്ടേഷനുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 188 വാഹനങ്ങളും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും കണ്ടുകെട്ടി.

    ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസി പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. 137 വാഹനങ്ങളും 15 മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും ഗതാഗത അധികൃതർ മാത്രം പിടിച്ചെടുത്തു.

    2,375 ട്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ, 205 പരിക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടിയിടികൾ, 865 പരിക്കുകളില്ലാത്ത അപകടങ്ങൾ എന്നിവയും കൈകാര്യം ചെയ്തു. റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് 63 വ്യക്തികളെയും, തിരിച്ചറിയൽ രേഖയില്ലാത്ത ആറ് പേരെയും, മദ്യപിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഒരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി. അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നവർ, കുടിശ്ശിക ഉള്ളവർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തിരയുന്ന 122 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    ക്രിമിനൽ, കടം, മോഷണം, ഒളിച്ചോട്ടം എന്നീ കേസുകളിൽ 146 പേരെയും, താമസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 45 പേരെയും, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഇല്ലാത്ത 14 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എമർജൻസി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 949 മാനുഷിക, ഫീൽഡ് സഹായ കേസുകളിൽ പ്രതികരിച്ചു. ഡ്രോണുകൾ, സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കൾ, സ്ഫോടന മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 48 സുരക്ഷാ സംബന്ധിയായ റിപ്പോർട്ടുകളും അധികൃതർ കൈകാര്യം ചെയ്തു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതു സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കർശന പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

