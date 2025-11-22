Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി ചൂ​ഷ​ണം; ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    ഒ​രാ​ളി​ൽനി​ന്നും ദി​വ​സം ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് നാ​ല് ദീ​നാ​ർ
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി ചൂ​ഷ​ണം; ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മാ​ളു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി ജോ​ലി​ക്കാ​രെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. ഹ​വ​ല്ലി, കാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കാ​തെ നി​യ​മി​ച്ച ശേ​ഷം, ദി​വ​സ​വും ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് കു​വൈ​ത്ത് ദി​നാ​ർ ‘പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ മ​ണി’​യാ​യി സം​ഘം ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി സു​ര​ക്ഷ സ്രോ​ത​സ്സുക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഈ ​ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ജോ​ലി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ മ​ണി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന ഭ​യ​ത്തി​ൽ പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ വ്യാ​പ്തി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Migrant workersExploitationKuwait Newsarrested
    News Summary - Exploitation of migrant workers; Criminal gang arrested
