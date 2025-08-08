Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    8 Aug 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:01 AM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​​​യേകി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ മാ​റ്റം

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​​​യേകി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ മാ​റ്റം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വാ​ണി​ജ്യ, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​തി​പ്പും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ വി​സ മാ​റ്റ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, നി​ക്ഷേ​പ സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കും പു​തി​യ മാ​റ്റം കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് സു​ഗ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​കു​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വു​മു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്ത് വി​സ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് കൃ​ത്രി​മ​ത്വം കു​റ​ക്കു​ക​യും പ്രോ​സ​സി​ങ്ങി​ന്റെ കൃ​ത്യ​ത​യും വേ​ഗ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​വാ​കും

    വി​സ​യി​ള​വ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്റെ മു​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ദ​ർ അ​ൽ​ഹ​മ്മാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്ക് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തും മ​ൾ​ട്ടി​പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് വ​സ​ന്ത​കാ​ലം, ശ​ര​ത്ക്കാ​ലം, ശൈ​ത്യ​കാ​ലം എ​ന്നീ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​ന​സി​ക സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ദ​ർ അ​ൽ​ഹ​മ്മാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്രാ​വ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് കു​തി​പ്പാ​കും

    ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടു​ന്ന​തും കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രാ​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത്ട്രാ​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​തി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വി​മാ​ന​യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യാ​ക്കും.

    ടൂ​റി​സം, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​ക​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, സു​ര​ക്ഷ, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, വാ​ട​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ണ​ർ​വ് ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

