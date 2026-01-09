Begin typing your search above and press return to search.
    9 Jan 2026 12:07 PM IST
    9 Jan 2026 12:07 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​യ്പ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി‍ൽ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി പ്ര​മു​ഖ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ. കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ വാ​യ്പ എ​ടു​ക്കാം.

    മാ​സം 3000 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 70,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കും. 1500 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 50,000 ദീ​നാ​റും 600 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 15,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ​യും ലോ​ൺ ല​ഭി​ക്കും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഭ​ദ്ര​ത​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ജോ​ലി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് വാ​യ്പ ന​ൽ​കു​ക. തൊ​ഴി​ൽ ത​ര​വും ജോ​ലി സ്ഥി​ര​ത​യും വാ​യ്പ യോ​ഗ്യ​ത​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ര​മാ​വ​ധി ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം വ​രെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ട​വ് കാ​ലാ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കു​ക. മാ​സ​ത്ത​വ​ണ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​ൾ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ചെ​റി​യ വാ​യ്പ​ക​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും വാ​യ്പ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ള​വ് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും.

