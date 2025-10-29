Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 29 Oct 2025 12:11 PM IST
    date_range 29 Oct 2025 12:11 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ടി​നാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ -അ​ഡ്വ. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ടി​നാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ -അ​ഡ്വ. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ
    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം അ​ഡ്വ.​ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും ന​മ്മു​ടെ നാ​ട് വ​ള​ര​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ന്നും ഇ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ​തെ​ന്നും ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ഡ്വ. ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഒ​മ്പതാം വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ശം​ഖ്നാ​ദം- 2025’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്‌​പെ​യ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ല്‍ പി. ​ആ​ന്റ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.കോ​ട്ട​യം പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ഫ്രാ​ന്‍സി​സ് ജോ​ര്‍ജ് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​വൈ​ത്ത് ട്രേ​ഡ് യൂ​ണി​യ​ന്‍ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ മു​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​റാ​ദ, കെ.​ടി.​യു.​എ​ഫ് അം​ഗം ഷെ​രീ​ദ അ​ല്‍ ഖ​ബ​ന്ധി, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​നി​ല്‍ പി. ​അ​ല​ക്‌​സ്, മെ​ഡെ​ക്‌​സ് ക്ലി​നി​ക് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ ക​ണ്ണോ​ത്ത്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ആ​ന്റ​ണി പീ​റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് റാ​വു​ത്ത​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ജോ​ജോ ജോ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​വ്യ കെ. ​ജോ​സ​ഫ് അ​ഡ്വ.​ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ള്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​ക്ക് ഛായാ​ചി​ത്രം കൈ​മാ​റി. വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഡ്രീം​സ് ക്യാ​ച്ചേ​ഴ്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ന്‍സ്, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ കു​വൈ​ത്ത് (കോ​ഡ്പാ​ക്) വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നൃ​ത്തം, എ​യ്ഞ്ച​ല്‍ ട്രീ​സ അ​നി​ല്‍, അ​നോ​ഹ മ​രി​യ സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.ര​ഞ്ജി​ത്ത് പൂ​വേ​ലി​ല്‍, ജോ​ര്‍ജ് തോ​മ​സ്, അ​ജോ വെ​ട്ടി​ത്താ​നം, പി.​ബി. ബോ​ബി, മ​നോ​ജ് അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ര്‍, സാ​ബു തോ​മ​സ്, ഷാ​ജി മ​ക്കൊ​ള്ളി, ബി​ജോ​യ് പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ന്‍, റോ​യ് തോ​മ​സ്, സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, ജ​സ്റ്റി​ന്‍ ഇ​ല്ലം​പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

