Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:32 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ ഡോ. ​ഉ​ത്ത​ര

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ‘സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും പ്ര​തി​വി​ധി​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​ജീ​ജ് മെ​ട്രോ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്ലാ​സ് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വാ​ഹി​ദ ഫൈ​സ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജൈ​ഹാ​ൻ സ​ജീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ഉ​ത്ത​ര ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​നം, കാ​ൻ​സ​ർ പോ​ലു​ള്ള അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും പ്രാ​ഥ​മി​ക ചെ​ക്ക​പ്പു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ത്താം എ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    110 ൽ ​പ​രം വ​നി​ത​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗീ​ത പ്ര​ശാ​ന്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​മീ​റ ഖ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

