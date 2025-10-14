Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:59 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം: ജ​ലീ​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം: ജ​ലീ​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ യൂ​നി​റ്റ് വ​ടം വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​ലീ​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ത​മാ​ക്കി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ബ​ല​ദി​യ പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​രം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫു​വാ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്‌ അ​നി​യ​ൻ കു​ഞ്ഞ് പാ​പ​ച്ച​ൻ, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ഗ്രി​ബി പെ​ർ​ഫ്യൂം മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് സി​റാ​ജ് പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്റെ എ​ട്ട് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ എം.​കെ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​സാ​മ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്, ഹാ​രി​സ്, ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി, മു​നീ​ർ പി.​കെ, റ​മീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsExpatriate WelfareTug of war competitiongulf news malayalam
    News Summary - Expatriate Welfare Tug of War Competition: Jaleeb wins
    Similar News
    Next Story
    X