പ്രവാസി വെൽഫയർ സാൽമിയ വനിത വിങ് യൂനിറ്റ് സമ്മേളനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് സാൽമിയ യൂനിറ്റ് വനിത വിങ് സമ്മേളനം സാൽമിയ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നടന്നു. പ്രവാസി വെൽഫെയർ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അമീർ കാരണത്ത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര കലാവിഭാഗം കൺവീനർ റസീന മുഹിയുദ്ദീൻ രാഷ്ട്രീയവും വനിതകളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഓർമപ്പെടുത്തി.
റസിയ നിസാർ ‘രാഷ്ട്രീയവും മാനസികാരോഗ്യവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു. വെൽഫയർ ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളും പ്രവർത്തിച്ചു. വനിത വിങ് കൺവീനർ ഹഫ്സ ഇസ്മായിൽ സ്വാഗതവും യൂനിറ്റ് സെകട്ടറി ആസിഫ് പാലക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വനിത വേദിയുടെയും ബാലവേദിയുടെയും കലാവിരുന്ന് പരിപാടിക്ക് മികവേകി. ശ്യാമ ചന്ദ്രൻ ആൻഡ് സംഘം, ഇഫ റുഖിയ്യ , ഇസ്മ മറിയം എന്നിവർ ഗാനാലാപനം നടത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register