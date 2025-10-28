Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:14 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സാ​ൽ​മി​യ വ​നി​ത വി​ങ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സാ​ൽ​മി​യ വ​നി​ത വി​ങ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ സാ​ൽ​മി​യ വ​നി​ത വി​ങ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റ​സീ​ന മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് വ​നി​ത വി​ങ് സ​മ്മേ​ള​നം സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സീ​ന മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും വ​നി​ത​ക​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    റ​സി​യ നി​സാ​ർ ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വ​നി​ത വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​ഫ്സ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക​ട്ട​റി ആ​സി​ഫ് പാ​ല​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ​യും ബാ​ല​വേ​ദി​യു​ടെ​യും ക​ലാ​വി​രു​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ക​വേ​കി. ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സം​ഘം, ഇ​ഫ റു​ഖി​യ്യ , ഇ​സ്മ മ​റി​യം എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:Gulf NewsExpatriate WelfareUnit ConferenceSalmiya Unit
