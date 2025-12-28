Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Dec 2025 9:37 AM IST
    28 Dec 2025 9:37 AM IST

    ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് കി​റ്റു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് കി​റ്റു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് കി​റ്റു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് കി​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത്.

    ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ 125 കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ടീം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 16 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​മ്പ​തി​ല​ധി​കം വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ന്മു​ണ്ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ഹ്മൂ​ദ് ഹൈ​ദ​ർ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ, ഗ​ൾ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ടീം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഷം​സീ​ർ ഉ​മ​ർ, വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രാ​യ റ​ഷീ​ദ് ഖാ​ൻ, നാ​സ​ർ മ​ഠ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

