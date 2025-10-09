Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Oct 2025 11:31 AM IST
    9 Oct 2025 11:31 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ്‌ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ്‌ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന ‘അ​ടു​ത്ത​റി​യാം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ’ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​ഗ്ഗാ​യ് യൂ​നി​റ്റ് പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ്‌ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വ​ൺ​മെൻറ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. സി​റാ​ജ്‌ സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ൽ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി, സാ​ന്ത്വ​ന പ​ദ്ധ​തി, പ്ര​വാ​സി ലോ​ൺ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്, നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, പ്ര​വാ​സി ര​ക്ഷ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, കു​ടും​ബ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, വി​വാ​ഹ സ​ഹാ​യം, പ്ര​സ​വാ​നു​കൂ​ല്യം, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘ക്ഷേ​മ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ട​വു​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്‌​താ​ബ്‌ ആ​ലം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ 75 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്‌ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജീ​വി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. ഷ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ദ​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

