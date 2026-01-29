Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 12:01 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു

    പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് റി​ഗ്ഗാ​യി, ഫ​ർ​വാ​നി​യ, ഖൈ​ത്താ​ൻ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​ഗ്ഗാ​യി സിം​ഫ​ണി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റി​ഗാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​ൽ​വാ​സ് പ​ര​പ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് വാ​ക്ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു ആ​ശം​സ​യും നേ​ർ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഗി​രീ​ഷ് വ​യ​നാ​ട് മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം,ആ​രി​ഫ ,വ​ഹീ​ദ ,ഷ​മീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ലാ​യി​ക്ക് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹ​ഷീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ക്വി​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ൻ.​സി. അ​ഫ്സ​ൽ, അ​സ്‍ലം സി​ബ, അ​സീ​സ് ദ​ല്ല, അ​ഫ്ത്താ​ബ് ആ​ലം,ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള സ്വീ​ക​ര​ണ​വും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കും, പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണ​വും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:expatriateRepublic day celebrationKuwaitExpatriate Welfare
    News Summary - Expatriate Welfare Kuwait Republic Day Celebration
