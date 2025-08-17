Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    17 Aug 2025 9:50 AM IST
    17 Aug 2025 9:50 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ന്മു​ണ്ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, മം​ഗ​ഫ്, ശു​ഐ​ബ ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മെ​ഡ​ക്സ് ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ.​അ​ജ്മ​ൽ, ഡോ.​വാ​ണി​ശ്രീ എ​ന്നി​വ​ർ രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ന്മു​ണ്ടം ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​യ​ൻ കു​ഞ്ഞ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, വ​ർ​ക്കിം​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മെ​ഡ​ക്സ് ഇ​ൻ​ഷുറ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജ​യ്കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡ​ക്സ് ഒ​ക്കു​പ്പേ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് മാ​നേ​ജ​ർ ജാ​ബി​ർ കോ​യ​മ്മ, അ​സി. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ഖി​ഫ് ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ള്ള ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​മീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഫ​വാ​സ് കെ.​വി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:medical campKuwait NewsExpatriate Welfare
