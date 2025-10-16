Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:42 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ഷ്ക​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം റി​ഥം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​ലാ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​സീ​ന മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ‘വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്

    തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്ക​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ജീ​ർ​ണത​യി​ലേ​ക്കോ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​നി​ധി ഗീ​ത പ്ര​ശാ​ന്ത് ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ന​ട​ത്തി. ര​ജ​നി, ഉ​മ്മ​ർ, ഷി​യാ​സ്, മ​റി​യ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ഷി​ഫി​ന്റെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

