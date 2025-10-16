പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് അബ്ബാസിയ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് അബ്ബാസിയ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം റിഥം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ വടക്കേക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര കലാ വിഭാഗം കൺവീനർ റസീന മുഹിയുദ്ദീൻ ‘വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്കർ മാളിയേക്കൽ ‘ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ജീർണതയിലേക്കോ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി ഗീത പ്രശാന്ത് ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി. രജനി, ഉമ്മർ, ഷിയാസ്, മറിയക്കുട്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ആഷിഫിന്റെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
