    Kuwait
    Kuwait
    date_range 13 Oct 2025 8:56 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 8:56 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക് ക​ബ്ദി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും കു​ടും​ബ​വും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ബ​ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​വാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ് ഉ​ളി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ്, ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി​ഷ പി.​ടി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗെ​യിം​സും ന​ട​ന്നു. ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ഷ്ക​ർ, സ​മീ​ർ, ജ​സീ​ൽ, ന​യീം, അ​ഫ്സ​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൾ വാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:family picnicKuwait NewsExpatriate Welfarekannur
