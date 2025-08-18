Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:44 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ലീ​ബ്, അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ലീ​ബ്, അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ലീ​ബ്, അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ന്മു​ണ്ടം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ജ​ലീ​ബ്, അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ലെ റി​ഥം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു പൊ​ന്മു​ണ്ടം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റി​നു വേ​ണ്ടി ഷ​മീ​ന​യും അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് വേ​ണ്ടി പ്ര​മോ​ദും പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ഗീ​ത ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മും ഷ​മീ​ന ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ്, ഗീ​ത, പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. കി​ഷോ​ർ, രോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഡാ​ൻ​സും ആ​സി​ഫ്, നൗ​ഷാ​ദ്, ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ് ക​വി​ത​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജോ​യ്, പ്ര​മോ​ദ്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജ​ലീ​ബ് യൂ​നി​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:celebrationIndependence DayJaleebExpatriate Welfare
    News Summary - Expatriate Welfare Jaleeb, Abbasia Unit Independence Day Celebration
