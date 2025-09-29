Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:01 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നിറ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യു​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് എം.​കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.'​പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വ്യാ​യാ​മ​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മെ​ക് 7 ട്രെ​യി​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ദ​സ്സി​ലു​ള്ള​വ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി വ്യാ​യാ​മ മു​റ​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക ആ​ൻ​ഡ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ അ​ഫേ​ഴ്‌​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​ണി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​സാ​മ അ​ബ്ദു​ൾ​റ​സാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, യൂ​നിറ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ച്ച് ഹാ​രി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ്മേ​ള​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഞ്ച​യ്ക, നോ​ർ​ക്ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദാ​ത്ത്, കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​നീ​ർ പി.​കെ, കെ.​വി.​ഫ​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsExpatriate WelfareUnit Conference
    News Summary - Expatriate Welfare Fahaheel Unit Conference
    Similar News
    Next Story
    X