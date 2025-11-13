Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:41 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:41 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​​െഫ​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നാ​ളെ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​​െഫ​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നാ​ളെ
    ല​യ​ൺ​സ് സാ​ൽ​മി​യ ടീം ​ജേ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് കു​വൈ​റ്റ്‌ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്

    ഹെ​ഡ് ശ​ഫാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​ണി​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടു യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ൽ​സ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ മി​ർ​ഗാ​ബ് വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നിന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സരം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​അ​ബ്ബാ​സി​യ സി​റ്റി- സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്സി​നെ​യും ഹി​റ്റ്‌ സ്‌​ക്വാ​ഡ്- ഫ​ർ​വാ​നി​യ ജ​ലീ​ബ് ഹോ​മീ​സി​നെ​യും നേ​രി​ടും.

    ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ല​യ​ൺ​സ് സാ​ൽ​മി​യ​യെ​യും ടീം ​അ​ബൂ ഖ​ലീ​ഫ റി​ഗ്ഗ​യി വാ​റി​യേ​ഴ്‌​സി​നെ​യും നേ​രി​ടും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി, ക്യാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ഫു​ഡ്‌ വൗ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മേ ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ, ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ് മാ​ൻ, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​സീ​രീ​സ്, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ല​യ​ൺ​സ് സാ​ൽ​മി​യ ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്‌​സി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഹെ​ഡ് ശ​ഫാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    X