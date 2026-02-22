Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 11:13 AM IST

    വി​സ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ അ​നൂ​പി​നും വി​നോ​ദി​നും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    വി​സ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ അ​നൂ​പി​നും വി​നോ​ദി​നും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    ഒ​മാ​നി​ൽ വി​സ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​ കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​നൂ​പി​നെ​യും വി​നോ​ദി​നെ​യും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​സ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യി മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ കൊ​ല്ലം ആ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​നൂ​പി​നും വി​നോ​ദി​നും സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കാ​തെ, കൃ​ത്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​തീ​വ മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. വി​സി​റ്റി​ങ് വി​സ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​വ​രു​ടെ ദു​ര​വ​സ്ഥ അ​റി​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ടീം ​ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​സ​ന്ന മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ജ​ന​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പൊ​ന്നാ​നി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കൊ​ല്ല​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഷ​യം കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​സി​റ്റ് വി​സ​യു​ടെ പി​ഴ തു​ക ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ലെ നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് എ​ട​പ്പാ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ക​ള​ത്തി​ൽ, ടീം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് പി.​കെ, ഫൈ​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ബൈ​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി ഇ​രു​വ​രെ​യും യാ​ത്ര​യാ​ക്കി.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും വി​കാ​ര​ാധീന​രാ​യി മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളോ​ടെ പ്ര​വാ​സം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത യു​വാ​ക്ക​ളെ അ​നാ​ഥ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​സ ത​ട്ടി​പ്പും തൊ​ഴി​ൽ ചൂ​ഷ​ണ​വും പോ​ലു​ള്ള അ​നീ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, ഇ​ര​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ തു​ട​ർ​ന്നും ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ‘ഒ​റ്റ​ക്ക​ല്ല, കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നും മാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Expatriate welfare comes as a relief to Anoop and Vinod, who were denied visas
