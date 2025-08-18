Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:51 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ടാ​ക്സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്. അ​ബ്ബാ​സി​യ റോ​യ​ൽ സി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ ആ​റു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ 150 ഓ​ളം പേ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ഷു​ഗ​ർ, പ​ൾ​സ്, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:medical campKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Expatriate Taxi Kuwait Medical Camp
