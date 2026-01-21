Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:54 AM IST

    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

    ​അ​ന്ത​രി​ച്ച ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി
    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് കൈ​ത്താ​ങ്ങ്
    മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ര​വെ അ​ന്ത​രി​ച്ച ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്. സം​ഘ​ട​ന സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച 4,15,000 രൂ​പ​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. ​കേ​ര​ള വ​നം-​വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ലി​യ ക​രു​ത​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൾ ത​സ്നി​യ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ന്ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നും തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി ടാ​ക്സി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തു​ക സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 14നാ​ണ് ജ​ബ്ബാ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

