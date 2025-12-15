Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:56 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ദി​ശാ​സൂ​ചി​ക -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഘോ​ഷ​യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​മു​വേ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ശ്രീ​രാ​ഗം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​മു​വേ​ൽ ചാ​ക്കോ കാ​ട്ടൂ​ർ ക​ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​യ് ക​ര​വാ​ളൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ദി​ശാ​സൂ​ചി​ക​യാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഫ​ല​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്, സി​ദ്ദി​ഖ് അ​പ്പ​ക​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ള്ളാ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ് പൊ​തു​വാ​ച്ചേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റെ​ജി കോ​രു​ത്, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കോ​ശി ബോ​സ്, അ​നി​ൽ ചീ​മേ​നി, ബ​ത്താ​ർ വൈ​ക്കം, എ​ബി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന്, ക​ലേ​ഷ് ബി ​പി​ള്ള, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം, ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വി​ജ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    മ​ധു​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യ​ത്തി​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ഇ​ട​തു​പാ​ള​യ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ലും ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​പി​ൻ മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ ചാ​ർ​ജു​ള്ള നാ​ഷ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ല്ലാ​ർ, നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി കോ​രി​ത്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ഷ​ണ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക​ളാ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദി​ഖ് അ​പ്പ​ക​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ല്യാ​സ് പൊ​തു​വാ​ച്ചേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​നി​ൽ ത​യ്യി​ൽ, ശ​ര​ൺ കോ​മ​ത്ത്, സു​ജി​ത്ത് ക​യ​ലോ​ട്, പി. ​സു​മേ​ഷ്, ജോ​ബി കോ​ള​യാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദി​ഖ്, പി.​കെ. സ​ജി​ൽ, പ്രീ​ജി​ത്ത് കൊ​യ്യാ​ട്, പി.​സി. സി​ദ്ധി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ച്ച ല​ഡു​വു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    കെ.​എം.​സി.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്‌ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി. ഫ​ർ​വാ​നി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്‌ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളും പ​ച്ച ല​ഡു വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​ജ​യാ​ഹ്ളാ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​കൊ​ണ്ടു. ഡ​ൽ​ഹി കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​ലീം, കു​വൈ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​ടി. സ​ലീം, സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഊ​ഫ്‌ മ​ഷ്ഹൂ​ർ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ ഹ​മ​ദാ​നി, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, സി​ദ്ധീ​ഖ്‌ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത് -അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്‌ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി

    അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്‌ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ​വും വ​ർ​ഗീ​യ​വും ജ​ന​ദ്രോ​ഹ​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​മെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്‌ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി. കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജ​നം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഫ​ലം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി.

    എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നേ​റ്റം നേ​ടി. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​രാ​മ​ത്തി​ന് ജ​നം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്‌ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​കാ​സ് കു​വൈ​ത്ത്


    ഇ​ൻ​കാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ്‌ ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി, തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, അ​നൂ​പ് സോ​മ​ൻ, മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് പൈ​നും​മൂ​ട്ടി​ൽ, ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബി​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, അ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം, ജോ​ൺ തോ​മ​സ് കൊ​ല്ല​ക​ട​വ്, ദേ​വി​ക കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ര​തീ​ഷ് കു​മ്പ​ള​ത്ത്, നി​ജി​ൻ ബേ​ബി, സു​നി​ൽ​ജി​ത് മ​ണ്ണാ​ർ​കാ​ട്, ഷാ​ജി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കെ.​എ​സ്. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ലി​ജു കു​റി​യാ​ക്കോ​സ് വാ​ക​ത്താ​നം, ജോ​ജി തു​മ്പ​മ​ൺ, എ​ബി​ൻ വി. ​ഇ​ടി​ക്കു​ള, ലി​ജോ പു​തു​ശ്ശേ​രി, മി​പി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, മി​ല​ൻ ഇ​ല​ന്തൂ​ർ, ജ​സ്റ്റി​ൻ നി​ര​ണം, കെ.​പി. ബി​ജു, ഷൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, സു​ധാ​ക​ര​ൻ തി​രൂ​ർ, ഫി​ലി​പ്പ് ടൈ​റ്റ​സ്, ബി​നോ​യ്‌ അ​ടി​മാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

