Madhyamam
    Kuwait
    28 Jan 2026 10:34 AM IST
    28 Jan 2026 10:34 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ മൂ​ലം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ലി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് സ​മ​യം നീ​ട്ടി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫോം 6 ​എ പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ല​രും ഉ​യ​ർ​ത്തി​കാ​ട്ടി. വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജ​ന​ന​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഓ​പ്ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ര​ണ്ടാം ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജി ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഡോ. ​അ​മീ​ർ, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി (കെ.​എം.​സി.​സി), സാ​ബി​ഖ് യൂ​സ​ഫ് (കെ.​ഐ.​ജി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ, ജ​സീ​ർ (ഹു​ദ സെ​ന്റ​ർ), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ (കെ.​കെ.​എം.​എ), ഷൈ​ൻ ബാ​ബു (വ​യ​നാ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), അ​ഷ്റ​ഫ് യു. ​ന​ബീ​ൽ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ), ലാ​യി​ക് (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ), ഫൈ​സ​ൽ വ​ട​ക്കേ​കാ​ട്, ന​യീം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kuwait Newsexpatriate organizationsSIRgulf news malayalam
    News Summary - Expatriate organizations call for extension of SIR deadline
