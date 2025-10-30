Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ-​ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ-​ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ-​ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌ അ​ൽ നാ​ഹീ​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത്ത് വി ​നാ​യ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത്‌ ചാ​പ്റ്റ​റും ഫി​റ കു​വൈ​ത്തും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ അ​ൽ നാ​ഹീ​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ൽ നാ​ഹീ​ൽ ക്ലി​നി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത്ത് വി. ​നാ​യ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ താ​ക്കി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജി​ത്ത്.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൺ​പ​തോ​ളം പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി. കോ​ട​തി വ​ഴി നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ സ​ഹാ​യ​വും ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

