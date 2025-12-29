Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 29 Dec 2025 9:58 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 9:58 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ-​ഫി​റ സൗ​ജ​ന്യ ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ-​ഫി​റ സൗ​ജ​ന്യ ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ-​ഫി​റ സൗ​ജ​ന്യ ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫി​റ) കു​വൈ​ത്തും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ലീ​ഗ​ൽ ക്ലി​നി​ക്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ അ​ൽ നാ​ഹീ​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ നാ​ഹീ​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ലൂ​സി​യ വി​ല്യം​സ് ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ താ​ക്കി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പി.​എ​ൽ.​സി കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജി​ത്ത്.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി.

    X