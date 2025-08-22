Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ -അ​ൽ ദോ​സ്തൗ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ -അ​ൽ ദോ​സ്തൗ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് -അ​ൽ ദോ​സ്തൗ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ് ധാ​ര​ണാപ​ത്രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അ​ൽ ദോ​സ്തൗ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ധാ​ര​ണാപ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ ​ഗ്രൂ​പി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ താ​ക്കി, പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​ണ്ട്രി ഹെ​ഡ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ്, പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ലൂ​ടെ ഫീ​സി​ല്ലാ​തെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടാം. ധാ​ര​ണ പ​ത്രം വ​ഴി കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​വും മ​റ്റു സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി +965 41105354 , +965 97405211 എ​ന്നീ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലോ pravasilegalcellkuwait@gmail.com എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

