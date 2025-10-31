Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ൻ​ഗ​ഫി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:01 AM IST

    മ​ൻ​ഗ​ഫി​ൽ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് 170,000 ദീ​നാ​ർ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ൻ​ഗ​ഫി​ൽ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് 170,000 ദീ​നാ​ർ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ൻ​ഗ​ഫി​ൽ വ​ൻ തോ​തി​ൽ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ. ആ​റ് കി​ലോ ഹെ​റോ​യി​ൻ, നാ​ല് കി​ലോ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ, തൂ​ക്കം നോ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്കെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 170,000 ദീ​നാ​ർ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക​ട​ത്ത് രീ​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​മാ​റ്റം. ഇ​തു​വ​ഴി സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​രു​ടെ ക​​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ​തോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മോ ആ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ന​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugspravasiKuwaitarrested
    News Summary - Expatriate arrested with drugs in Mangaf, drug worth 170,000 dinars
    Similar News
    Next Story
    X