    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:15 AM IST

    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യു​ഖി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ

    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യു​ഖി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രിവ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യു​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ൻ തോ​തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ. 100 ല​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പൊ​തി​ക​ൾ ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്നു ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ട്രോ​ളി​ങ് വി​ഭാ​ഗം പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, നി​ല​വി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ട​വു​കാ​ര​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​യെ​ന്ന് പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ന്റെ പ​​ങ്കെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​തി​യേ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

