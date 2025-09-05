Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:09 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ

    പ​ട്രോ​ളി​ങ് സം​ഘ​ത്തെ ക​ണ്ട് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ​പ്ര​തി​യെ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി 37കാ​ര​നാ​യ പ്ര​വാ​സി​യെ ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​ട്രോ​ളി​ങ് സം​ഘ​ത്തെ ക​ണ്ട് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ​പ്ര​തി​യെ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഏ​ഴ് പാ​ക്ക​റ്റ് ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ താ​ൻ ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​ജ്ഞാ​ത​നാ​യ വ്യ​ക്തി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റാ​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം. പ്ര​തി​യെ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:DrugsexpatriateKuwait Newsarrested
    News Summary - Expatriate arrested with drugs
