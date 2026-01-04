Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    കേ​ടാ​യ മാം​സം സം​ഭ​രി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം പ്ര​വാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    കേ​ടാ​യ മാം​സം സം​ഭ​രി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം പ്ര​വാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത കേ​ടാ​യ മാം​സം സം​ഭ​രി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കേ​ടാ​യ മാം​സം സൂ​ക്ഷി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. സി​റി​യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കേ​ടാ​യ മാം​സം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ വ​ഴി കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    റെ​യ്ഡി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ-​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത, അ​ജ്ഞാ​ത ഉ​റ​വി​ട​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള മാം​സം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു വെ​യ​ർ​ഹൗ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsExpatriate arrestedSpoiled meat
