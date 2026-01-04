കേടായ മാംസം സംഭരിച്ച് വിതരണം പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഉപഭോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കേടായ മാംസം സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒരു പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽ. കേടായ മാംസം സൂക്ഷിച്ച് വിതരണം നടത്തിയ വെയർഹൗസ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി അടച്ചുപൂട്ടി. സിറിയൻ പൗരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെയാണ് പിടികൂടിയത്. കേടായ മാംസം വിൽക്കുന്നതായി സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി കുവൈത്ത് പൗരൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
റെയ്ഡിൽ ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത, അജ്ഞാത ഉറവിടത്തിലുള്ള വൻതോതിലുള്ള മാംസം പിടിച്ചെടുത്തു. ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ ലൈസൻസുകൾ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു വെയർഹൗസ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളെ തുടർ നടപടികൾക്കായി പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
