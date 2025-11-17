Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഭാര്യയുടെ വാഹനത്തിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:40 PM IST

    ഭാര്യയുടെ വാഹനത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു; പ്രവാസി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഭാര്യയുടെ വാഹനത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു; പ്രവാസി പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഭാര്യയുടെ വാഹനത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഒരു പ്രവാസിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    ദാമ്പത്യ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികാരമായി കാറിൽ ഒരു ബാഗ് മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ വെച്ചതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പൊതുസമാധാനം തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ഔഖാഫ് മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇയാൾ.സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിയെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drugsexpatriatearrested
    News Summary - Expatriate arrested for hiding drugs in wife's vehicle
    Similar News
    Next Story
    X