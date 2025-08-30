മനുഷ്യക്കടത്തിൽ പ്രതിയായ പ്രവാസിയെ നാടുകടത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മനുഷ്യക്കടത്ത്, കുടിയേറ്റ കള്ളക്കടത്ത് എന്നീ കുറ്റങ്ങളിൽ ഒരു നേപ്പാളി പ്രവാസിയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നാടുകടത്തി. കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നേപ്പാളിലെ സുരക്ഷാ അധികൃതർ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.പ്രതി നിരവധി നേപ്പാളി പൗരന്മാരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ദുരിതത്തിൽനിന്ന് ലാഭം നേടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.കുവൈത്ത് ഡിറ്റക്ടീവുകൾ ജലീബിൽനിന്ന് ഇയാളെ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അതേമസയം, കുവൈത്തിൽ കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയതായി അറബ് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
