    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:25 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ പ്ര​വാ​സി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്, കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു നേ​പ്പാ​ളി പ്ര​വാ​സി​യെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് നേ​പ്പാ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.പ്ര​തി നി​ര​വ​ധി നേ​പ്പാ​ളി പൗ​ര​ന്മാ​രെ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ലാ​ഭം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.കു​വൈ​ത്ത് ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വു​ക​ൾ ജ​ലീ​ബി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ വ്യ​ക്തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തേ​മ​സ​യം, കു​വൈ​ത്തി​ൽ ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    TAGS:deportedhuman traffickingexpatriateKuwait News
    News Summary - Expatriate accused of human trafficking deported
