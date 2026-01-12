Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 Jan 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:24 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​​ൽ

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത് മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​​ൽ
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​വ​ർ​സെ​ൻ

    ഷാ​ഹി​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സോ​മാ​ലി​യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ-​ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​വ​ർ​സെ​ൻ ഷാ​ഹി​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബ​ദ​ർ അ​ബ്ദു​ലാ​ത്തി​യു​മാ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തും ഈ​ജി​പ്‍തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ എ​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

