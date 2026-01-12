ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വിപുലപ്പെടുത്തൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്യ ഫലസ്തീൻ, ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നടന്ന സോമാലിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ അസാധാരണ യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
ഫലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. വർസെൻ ഷാഹിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും തന്ത്രപരമായ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്യ ചർച്ച ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി.
ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അബ്ദുലാത്തിയുമായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കുവൈത്തും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിലെ തന്ത്രപരമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ എത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ചയിൽ പങ്കാളികളായി.
