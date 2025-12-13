Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Dec 2025 8:13 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 8:13 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​ശാ​ല​മാ​ക്ക​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം വി​ശാ​ല​മാ​ക്ക​ൽ
    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഫോ​റി​സി​യ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഫോ​റി​സി​യ​ർ. കു​വൈ​ത്തും ഫ്രാ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്ത് ​നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഫോ​റി​സി​യ​ർ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ​സി.​എ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ജീ​ൽ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ-​ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മെ​ഷാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഫോ​റി​സി​യ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഡി.​ഐ.​പി.​എ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് മി​ശ്സ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഐ.​എ) എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് സാ​ലിം അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും മ​ന്ത്രി നി​ക്കോ​ളാ​സ് ഫോ​റി​സി​യ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ഫ്രാ​ൻ​സി​നും കു​വൈ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Expanding bilateral relations
