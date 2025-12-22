Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി അ​ജ്പാ​ക് ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി അ​ജ്പാ​ക് ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    അ​ജ്പാ​ക്ക് ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (അ​ജ്പാ​ക്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഹ​മ്മ​ദി ഐ​സ്മാ​ഷ് ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലോ​വ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​നോ​ളി- വെ​ങ്ക​ട്ട റെ​ഡി ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ-​ശ്രീ​ഹ​രി ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഹ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് കെ ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ -ശ്രു​തി വ​ഗ​യി​ലാ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ജോ​ബി​ൻ -ഷ​ജീ​ർ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ഷ്ണു ച​ന്ദ്ര​നും -വ​രു​ൺ ശി​വാ​യും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ന​വി​ൽ റെ​ൻ​സ​ൺ- ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ലേ​ഡീ​സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ര​ജ​നി - രോ​ഹി​ണി ഗാ​നെ​സ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി. പി.​പി. ന​യ​ന-​ആ​നി ജോ​ർ​ജ് ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. അ​ജ്പാ​ക് ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ ലി​ല്ലി​യ​മ്മ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, കു​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​വ​ർ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്കാ​യി ഉ​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജെ​ഷ് ജോ​സ​ഫ്- അ​ജി​ൻ മാ​മ​ൻ സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. തോ​മ​സ്-​ഗ്ള​ൻ ഫി​ലി​പ് സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    40 + വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജെ​റി​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് - മ​ഹേ​ശ്വ​ര​ൻ സ​ഖ്യം ഒ​ന്നാ​മ​തും ജ്യോ​തി രാ​ജ്-​ജാ​ബ​ർ ഫ​റൂ​ഖ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. 45 + വെ​ർ​ടെ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ജേ​ഷ് -ആ​ന്റ​ണി പോ​ൾ​റാ​ജ് ഒ​ന്നാ​മ​തും മാ​ത്യു കെ ​എ​ബ്ര​ഹാം -ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ ടീം ​ര​ണ്ടാ​മ​തു​മെ​ത്തി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ജ്പാ​ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി, രാ​ജീ​വ് ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി,സി​റി​ൽ ജോ​ൺ അ​ല​ക്സ് ച​മ്പ​ക്കു​ളം, ലി​ബു പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ, മ​നോ​ജ് പ​രി​മ​ണം, അ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം, മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, രാ​ഹു​ൽ​ദേ​വ്, സി​ബി പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ, സ​ജീ​വ് കാ​യം​കു​ളം, സു​മേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ലി​നോ​ജ്‌ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഷി​ഞ്ചു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, അ​നി​ത അ​നി​ൽ, കീ​ർ​ത്തി സു​മേ​ഷ്, ആ​നി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

