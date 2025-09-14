Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 10:19 AM IST

    മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ ഓ​ൺ-​ബോ​ർ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ; വീ​ണ്ടും ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ്

    മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ ഓ​ൺ-​ബോ​ർ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ; വീ​ണ്ടും ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് ആ​ക്ടി​ങ് സി.​ഇ.​ഒ

    അ​ബ്ദു​ൽ​വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ​ഷാ​ത്തി അ​വാ​ർ​ഡ്

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സി​ന് വീ​ണ്ടും ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം. മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ ഓ​ൺ-​ബോ​ർ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സി​ന് 2026 ഫൈ​വ്-​സ്റ്റാ​ർ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ റേ​റ്റി​ങ്. എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പാ​സ​ഞ്ച​ർ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​പി.​ഇ.​എ​ക്സ്) റേ​റ്റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​വ​ലോ​ക​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. യു.​എ​സി​ലെ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് ആ​ക്ടി​ങ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ​ഷാ​ത്തി അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ ഫ​ഗാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തെ 600 എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യ ഫീ​ഡ്ബാ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഫൈ​വ്-​സ്റ്റാ​ർ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ റേ​റ്റി​ങ് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ വി​നോ​ദം, ഭ​ക്ഷ​ണ നി​ല​വാ​രം, ഓ​ൺ​ബോ​ർ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ട്രാ​വ​ൽ ഡാ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യ എ​യ​ർ​ഹെ​ൽ​പ്പി​ന്റെ 2024ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ് 109 ആ​ഗോ​ള എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ 20ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഓ​ൺ​ബോ​ർ​ഡ് ഭ​ക്ഷ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2024 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മെ​ത്തി. 1953ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. 1954 മാ​ർ​ച്ച് 16ന് ​ആ​ദ്യ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1962ൽ ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു.

