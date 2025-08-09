Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുവൈത്ത് മുൻ പ്രവാസി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 12:31 PM IST

    കുവൈത്ത് മുൻ പ്രവാസി സാനു ജോൺസൺ നാട്ടിൽ നിര്യാതയായി

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്ത് മുൻ പ്രവാസി സാനു ജോൺസൺ നാട്ടിൽ നിര്യാതയായി
    cancel
    camera_alt

    സാനു ജോൺസൺ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് മുൻ പ്രവാസി ആലപ്പുഴ ചേന്നംകേരി ചെറുകാട്ടുശ്ശേരിൽ സാനു ജോൺസൺ (59) നാട്ടിൽ നിര്യാതയായി. സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുവൈത്ത് മുൻ ഇടവക അംഗവും, യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫും ആയിരുന്നു.

    തേവലക്കര കന്നുവേലിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആണ് പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് പോയത്. സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടക്കും.

    ഭർത്താവ്: ചെറുകാട്ടുശ്ശേരിൽ പരേതനായ ജോൺസൻ ജോൺ. മക്കൾ: ജോ ജോൺസൻ, ജാക്‌സി സൂസൻ ജോൺസൻ. സാനു ജോൺസൺന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചെലിക്കൽ ചര്ച്ച കുവൈത്ത് ഇടവക അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:alappuzaKuwaitExpat Died
    News Summary - Ex Kuwait expatriate passes away in his homeland
    Similar News
    Next Story
    X