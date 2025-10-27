എറണാകുളം റെസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ‘കേരോത്സവം’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് എറണാകുളം റെസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (കേര) ഓണാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. ‘കേരോൽസവം’ എന്നി പേരിൽ നടന്ന പരിപാടി മണിക്കുട്ടൻ എടക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബിനിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ട്രഷറർ ശശികുമാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ നൈജിൽ, ജിൻസ്, വനിത വേദി അംഗം ശ്രീജ അനിൽ, ടോം തോമസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജോബി മാത്യു സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
‘കേര’ നടത്തിയ കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചന മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനം നൽകി. ‘കേര’കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ പരിപാടികളും കലാസധൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗാനമേളയും നാടൻപാട്ടും തെയ്യവും ആഘോഷ ഭാഗമായി ഒരുക്കി. മത്സര വിജയികൾക്ക് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ റെജി പൗലോസ്, എസ്.പി.അനിൽ, രാജൻ, ബിജു, ജോസ് എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
