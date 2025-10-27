Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:52 AM IST

    എ​റ​ണാ​കു​ളം റെസി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘കേ​രോ​ത്സ​വം’

    എ​റ​ണാ​കു​ളം റെസി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘കേ​രോ​ത്സ​വം’
    ‘കേ​രോ​ത്സ​വം’ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം റെസി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കേ​ര) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ‘കേ​രോ​ൽ​സ​വം’ എ​ന്നി പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ​ശി​കു​മാ​ർ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൈ​ജി​ൽ, ജി​ൻ​സ്, വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗം ശ്രീ​ജ അ​നി​ൽ, ടോം ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ബി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘കേ​ര’ ന​ട​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി. ‘കേ​ര’​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക​ലാ​സ​ധ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടും തെ​യ്യ​വും ആ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റെ​ജി പൗ​ലോ​സ്, എ​സ്.​പി.​അ​നി​ൽ, രാ​ജ​ൻ, ബി​ജു, ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    TAGS:onam celebrationKuwaitErnakulam Residents AssociationKerala
    News Summary - Ernakulam Residents Association ‘Kerotsavam’
