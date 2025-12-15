Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:15 AM IST

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പി​ക്നി​ക്

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പി​ക്നി​ക്
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പി​ക്നി​ക്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ.​ഡി.​എ ‘വി​ന്റ​ർ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ്-2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ​ഫ്ര​യി​ൽ പി​ക്നി​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വ​ർ​ഗീ​സ് പോ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്രി​ൻ​സ് ബേ​ബി, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​വീ​ൺ മാ​ട​ശ്ശേ​രി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം.​കെ. ജി​നോ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ജോ​യ് മ​നാ​ട​ൻ, വ​നി​ത വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ന്ദു പ്രി​ൻ​സ്, ബാ​ല​വേ​ദി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ്ലോ​റി​യ റെ​യ്ച്ച​ൽ ജി​നോ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജി​മോ​ൻ ആ​ന്റ​ണി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​ജി​മോ​ൻ ആ​ന്റ​ണി, ജി​ൻ​സി ചെ​റി​യാ​ൻ, ജോ​ബി ഈ​രാ​ളി, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ജി​ജു പോ​ൾ, ധ​ന​ൻ​ജ​യ​ൻ, ജോ​ളി പ്രി​ൻ​സ്, ആ​സ്മി ന​വാ​സ്, വി​പി​ൻ പോ​ൾ, ജോ​സ​ഫ് കോ​മ്പാ​റ, പീ​റ്റ​ർ കെ. ​മാ​ത്യു, ജോ​ളി ജോ​ർ​ജ്, ജി​യോ മ​ത്താ​യി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഗാ​ന​മേ​ള​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​ലാ​കാ​യി​ക​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ‘വി​ന്റ​ർ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നെ’ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കി.

