Madhyamam
    Posted On
    23 Oct 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 8:57 AM IST

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ.​ഡി.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ ന​ജാ​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ൽ മെ​ഡ​ക്സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ.​ഡി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പോ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജി​നോ എം ​കു​ഞ്ഞ്, സ​ജീ വ​ർ​ഗീ​സ് പാ​ല​ക്കു​ന്നെ​ൽ, പ്രി​ൻ​സ് ത​ച്ചി​ൽ, പ്ര​വീ​ൺ മാ​ട​ശ്ശേ​രി,തെ​രേ​സ ആ​ന്റ​ണി, ബ്രി​ജി​ത് മ​രി​യ, എം.​വൈ. ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്രി​ബി പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൺ​സൂ​ർ ചൂ​രി സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​സ​ഫ് റാ​ഫേ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​ളി ജോ​ർ​ജ്, ബി​ന്ദു പ്രി​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. ന​സീ​ബ് ക​ലാ​ഭ​വ​ന്റെ വ​ൺ​മാ​ൻ ഷോ, ​ഡാ​ൻ​സും, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള​യും, തി​രു​വാ​തി​ര, മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റും ഒ​രു​ക്കി.

    ജോ​ളി ജോ​ർ​ജ്, ജി​യോ മ​ത്താ​യി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി, പീ​റ്റ​ർ കെ ​മാ​ത്യു, ജി​ജു പോ​ൾ, ജോ​സ​ഫ് കോ​മ്പാ​റ, ഷ​ജി​നി അ​ജി, ഷൈ​നി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ജി​സി ജി​ഷോ​യ്, ജോ​ബി ഈ​രാ​ളി, ഷോ​ജ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, അ​നൂ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ, ധ​ന​ഞ്ജ​യ​ൻ, ന​ജാ​സ്, വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൽ​ദോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം, സാ​ബു പി ​കെ, ബി​ജു സി.​ഡി, ഷീ​ന ജീ​വ​ൻ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ബി​ന്ദു പ്രി​ൻ​സ്, എ​ൽ​ദോ​സ് ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

