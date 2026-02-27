Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    27 Feb 2026 9:11 AM IST
    27 Feb 2026 9:11 AM IST

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ്

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ്
    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ.​ജി.​എ)​കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മം​ഗ​ഫ് എ​ഫ്.​കെ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഒ​രു​മ​യും സ്നേ​ഹ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി ഇ​ഫ്താ​ർ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഇ.​ജി.​എ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​എം. ജ​വാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഫ്സ​ൽ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്‌​ലീം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷ​മീ​ർ മ​ണ​ക്കാ​ട്ട്, ഷാ​ഹി​ദ്, കെ.​എം.​ഷി​ബി​ലി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

