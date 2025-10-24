Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:19 AM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം; സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ജി.​സി.​സി പി​ന്തു​ണ

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി എ​ണ്ണ മ​ന്ത്രി​യും സു​പ്രീം പ​രി​സ്ഥി​തി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​താ​രി​ഖ് അ​ൽ റൂ​മി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 27ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​അ​ൽ റൂ​മി. ആ​ഗോ​ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം ദേ​ശീ​യ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വു​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജി.​സി.​സി ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ക്ഷീ​ണം പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​ൾ​ഫ് പ​രി​സ്ഥി​തി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​വാ​ണ്.

    ശു​ദ്ധ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പി​ന്തു​ട​രാ​നും, സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​താ​യി ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഊ​ർ​ജ്ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ഗം യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​ക്ക​ൽ, സം​സ്ക​രി​ച്ച ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജി.​സി.​സി മു​ന്നേ​റ്റം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം പോ​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം.

