Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:59 AM IST

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ചെ​റു​ക​ഥ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ ചെ​റു​ക​ഥ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന് ​ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​വു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. സൃ​ഷി​ടി​ക​ൾ kdnakuwait@gmail.com അ​ഥ​വാ krishnankadalundi@gmail.com എ​ന്നീ ഇ​മെ​യി​ൽ ഐ​ഡി​യി​ലോ 97964348, 99447860 എ​ന്നീ വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കോ അ​യ​ക്കാം. അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി 2026 ജ​നു​വ​രി 25. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വം വേ​ദി​യി​ൽ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ട്) ആ​ദ​ര​വും പ്ര​ശം​സ പ​ത്ര​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ പി.​ഡി.​എ​ഫ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​ണ് ക​ഥ​ക​ൾ അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ഞ്ചു പേ​ജി​ൽ (മി​നി​മം ഫോ​ണ്ട് സൈ​സ് - 10) ക​വി​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് ക​ഥ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. ക​ഥ​ക്കൊ​പ്പം പി.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ക​ഥാ​കൃ​ത്തി​ന്റെ പേ​രോ, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റോ മ​റ്റു സൂ​ച​ന​ക​ളോ പാ​ടി​ല്ല.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ മൗ​ലി​ക ര​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും, അ​ത് മു​ൻ​പ് എ​വി​ടെ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ക​ഥ​യോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റൊ​രു പേ​ജി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ക​ഥ മാ​ത്ര​മേ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​കൂ.

