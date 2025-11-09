Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:23 AM IST

    പൊ​ലീ​സ് റേ​സി​ൽ ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    പൊ​ലീ​സ് റേ​സി​ൽ ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം
    പൊ​ലീ​സ് റേ​സി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ലീ​സ് റേ​സി​ൽ ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധം, ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ജാ​ബി​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് റേ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ ശൈ​ഖ് ജാ​ബി​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

