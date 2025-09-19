Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    19 Sept 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 1:41 PM IST

    തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; ദ​ജീ​ജി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; ദ​ജീ​ജി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ (പാം) ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദ​ജീ​ജി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 23 നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ്, ലേ​ബ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ണ​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, ജോ​യി​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.


