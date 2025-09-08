Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:56 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. മു​ബാ​റ​കി​യ്യ ഭ​ക്ഷ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്രം സം​ഘം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 18 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. നി​റം മാ​റ്റം, ദു​ർ​ഗ​ന്ധം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കേ​ടാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​യി​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന 3,600 കേ​ടാ​യ മു​ട്ട​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മൊ​ത്തം 680 കി​ലോ കേ​ടാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി. കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ശു​ചി​ത്വ ച​ട്ട ലം​ഘ​നം, ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം, ശു​ചി​ത്വ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മു​ബാ​റ​കി​യ്യ ഭ​ക്ഷ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്രം ത​ല​വ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

