Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Jan 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:51 AM IST

    മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി

    മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​ല കു​റ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​തി​യ മ​ത്സ്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചാ​ന​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സ​ർ​ഹീ​ദ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ത്സ്യം യൂ​നി​യ​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ അ​ജി​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ൽ​പ്പ​ന വ​ഴി വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്ക് കു​റ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് യൂ​നി​യ​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    യൂ​നി​യ​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 50 മ​ത്സ്യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ വ​ഴി ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ മ​ത്സ്യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ജ​ന​പ്രി​യ മ​ത്സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് യൂ​നി​യ​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

