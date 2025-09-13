അഗ്നി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ; മുബാറക്കിയ മാർക്കറ്റിൽ ഫയർഫോഴ്സ് പരിശോധന; 20 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അഗ്നി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർഫോഴ്സ് പരിശോധന തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുബാറക്കിയ മാർക്കറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 20 സ്ഥാപനങ്ങളും കടകളും അടച്ചുപൂട്ടി. ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട 31 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി.
സുരക്ഷയും അഗ്നി പ്രതിരോധ ആവശ്യകതകളും ലംഘിക്കുന്ന കടകളും കെട്ടിടങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തീപിടിത്ത പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റും സംഘം പരിശോധിച്ചു. തീപിടിത്ത അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർഫോഴ്സ് രാജ്യത്ത് ഉടനീളം പരിശോധന നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ അടുത്തിടെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നിയമം പാലിക്കാനും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഫയർഫോഴ്സ് ഉണർത്തി. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
