Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Sept 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 11:44 AM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഫ​യ​ർഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന; 20 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ; മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഫ​യ​ർഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന; 20 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 20 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ട​ക​ളും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട 31 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ന​ൽ​കി.

    സു​ര​ക്ഷ​യും അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ത്ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഉ​ണ​ർ​ത്തി. വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsfire forceFire SafetyinspectionKuwait News
    News Summary - Ensuring fire safety; Fire force inspects Mubarak Market; 20 establishments closed
